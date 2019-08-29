В Челябинске распрощались с идеей строительства метро

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-29T13:59:36+03:00

Метро в Челябинске не будет. Проект Генплана вычеркнул его из плана. Фото: Евгений Хажей.

По мнению авторов проекта Генпплана, не нужно оно нам

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В кинотеатре им. Пушкина продолжают полыхать страсти на публичных слушаниях по проекту Генплана развития Челябинска на ближайшие 20 лет. Люди кричат о нехватке зелени, о ненужной дороге, которую планируют построить вдоль Шершневского бора и детской железной дороги.

— А что насчет метро? Мы его строить не будем? — возмущенно спрашивает дама.

— Вы понимаете, метро тогда эффективно, когда в одну сторону в одну сторону оно перевозит 30-40 тыс человек. Метро — штука дорогая, так-то. У вас сейчас таких потоков нет. Это раньше было так: «Шумит, как улей родной завод», и с одной смены на одном только ЧТЗ возвращались домой 10 тыс человек. Сейчас у вас таких потоков нет. Есть иные, более эффективные и дешевые, методы транспортного обслуживания. Например, скоростной трамвай и скоростной автобус по выделенной полосе, — парировал представитель разработчиков проекта Генплана.

— У нас в «Парковом» ни одной завершенной дороги нет! — кричит мужчина из зала. — Вы сначала дороги достройте, а потом уже скоростной трамвай планируйте!

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ИСТОЧНИК KP.RU