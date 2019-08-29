2019-08-29T13:59:36+03:00
Общество

В Челябинске распрощались с идеей строительства метро

По мнению авторов проекта Генпплана, не нужно оно нам
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Метро в Челябинске не будет. Проект Генплана вычеркнул его из плана. Фото: Евгений Хажей.Метро в Челябинске не будет. Проект Генплана вычеркнул его из плана. Фото: Евгений Хажей.
Изменить размер текста:

В кинотеатре им. Пушкина продолжают полыхать страсти на публичных слушаниях по проекту Генплана развития Челябинска на ближайшие 20 лет. Люди кричат о нехватке зелени, о ненужной дороге, которую планируют построить вдоль Шершневского бора и детской железной дороги.

— А что насчет метро? Мы его строить не будем? — возмущенно спрашивает дама.

— Вы понимаете, метро тогда эффективно, когда в одну сторону в одну сторону оно перевозит 30-40 тыс человек. Метро — штука дорогая, так-то. У вас сейчас таких потоков нет. Это раньше было так: «Шумит, как улей родной завод», и с одной смены на одном только ЧТЗ возвращались домой 10 тыс человек. Сейчас у вас таких потоков нет. Есть иные, более эффективные и дешевые, методы транспортного обслуживания. Например, скоростной трамвай и скоростной автобус по выделенной полосе, — парировал представитель разработчиков проекта Генплана.

— У нас в «Парковом» ни одной завершенной дороги нет! — кричит мужчина из зала. — Вы сначала дороги достройте, а потом уже скоростной трамвай планируйте!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Южный Урал надвигаются ливни и шквалистый ветер
Православные из Челябинской области просят патриарха Кирилла вразумить епископа Пармена
На похоронах в Челябинской области семье умершего подсунули тело незнакомого человека
Болельщикам «Трактора» подарят свитера и презентуют новый гимн клуба
В Челябинской области снизился налог на транспорт
Рожденный в Турции малыш не перенесет перелета в Челябинск
Дмитрий Нагиев пригласил жителей Челябинска на День города
Невесте 83 года, жениху — 90: в Магнитогорске расписали самых возрастных молодоженов
Паранормальный танец листьев засняли в Челябинской области
Участники публичных слушаний по Генплану развития Челябинска требуют перенести собрание в арену «Трактор»
В Челябинске расширен список льготников на компенсацию в подключении к цифровому ТВ
Самолет из Питера в Челябинске встречала полиция
Всего лишь четверть жителей Челябинска довольны своим доходом
Тыловикам в Челябинской области увеличили сумму материальной поддержки
На Южном Урале нашли, похищенную в Москве, замдиректора «Росспиртпрома»
ВТБ Факторинг в 5,5 раз увеличил объем портфеля на Урале