Рожденный в Турции малыш не перенесет перелета в Челябинск

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-29T15:17:50+03:00

Рожать Михайловы планировали только осенью и в Челябинске. Фото: из семейного архива.

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32-летняя Наталья Михайлова из Челябинска родила сына на отдыхе в Турции. Малыш появился на свет на седьмой неделе беременности, поэтому нуждается в специальной поддерживающей терапии. В четверг, 29 августа, стало известно, что пока турецкая клиника не дает добро на его перевозку.

— Мы получили ответ из консульства России в Турции и выписку из больницы, переведенную на русский язык. По информации клиники, ребенок сейчас нетранспортабельный. Его транспортировка будет возможна только после стабилизации состояния, — заявила начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям минздрава Челябинской области Людмила Подлубная.

На память о родах в Турции в семье останется этот браслет из больницы. Фото: из личного архива.

Помимо этого, минздрав Челябинской области ведет переговоры с минздравом России о выделении спецборта для эвакуации малыша.

— Как только клиника даст добро, ребенок сразу будет эвакуирован в Россию, — заверила Подлубная.

Турецкая сторона также заметила, что в медицинскую страховку семьи не входили расходы на помощь беременной женщине, поэтому уход за малышом семье придется платить отдельно. Региональный минздрав обещает подключить к этой ситуации соцзащиту: Михайловы могут рассчитывать на материальную помощь от государства. Говорить о размере помощи пока преждевременно, так как счет будет выставлен только при выписке малыша. Сама реабилитация может растянуться на месяц и больше.

Напомним, мальчик родился 18 августа. Отец ребенка уже вернулся в Россию, чтобы вести переговоры с минздравом. Сама Наталья остается в Анталии. Русская община в Турции сняла ей квартиру неподалеку от клиники. Наталья каждый день навещает сыночка в больнице и приносит ему грудное молоко. Малыша уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легкий, дышит он сам и вообще идет на поправку.

На днях Наталья получит в консульстве свидетельство о рождении малыша российского образца. Мальчик будет записан как гражданин России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728395" frameborder="0"></iframe> Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ

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