2019-08-29T14:55:05+03:00
Общество

В Челябинской области снизился налог на транспорт

Депутата Законодательного Собрания утвердили новые ставки по предложению главы региона Алексея Текслера
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области для владельцев бюджетных авто снижены налоговые ставки.В Челябинской области для владельцев бюджетных авто снижены налоговые ставки.Фото: Евгения ВАСИНА
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Если вы — владелец авто с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил или мотоцикла мощностью до 36 лошадиных сил, эта новость станет для вас приятной.

29 августа на заседании Законодательного Собрания депутаты утвердили новые налоговые ставки для автолюбителей. Утвердили по предложению главы региона Алексея Текслера.

Размер платежа по налогу для указанных категорий уменьшится на треть. Таких средств передвижения в Челябинской области — более миллиона единиц. Это такие популярные бюджетные марки авто, как Киа Пиканто, Хундай Солярис, Лада Гранта.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш заявил, что расширение льготных категорий плательщиков в регионе было поступательным, и сейчас в УрФО в Челябинской области самые низкие ставки.

—Сначала мы дали льготу пенсионерам-владельцам автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. Потом в список вошли пенсионеры, владельцы с автомобилей мощностью до 180 лошадиных сил. А теперь налоговые ставки снижены для всех жителей региона, кто владеет автомобилем мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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