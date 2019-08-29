На похоронах в Челябинской области семье умершего подсунули тело незнакомого человека

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-29T16:39:43+03:00

Теперь клиенты ритуальной конторы ищут справедливость в прокуратуре

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Инцидент произошел в зале прощания горбольницы Кыштыма. Вместо тела отца, который скончался в возрасте 90 лет, семье умершего предложили отдать почести телу незнакомого человека.

Когда родственники почившего указали сотрудникам ритуальной конторы на их ошибку, те сообщили, что их отца уже увезли на погост под именем другого человека.

Дочь пропавшего обратилась в полицию. После вмешательства силовиков тело ее отца привезли обратно, и семья смогла попрощаться с умершим.

Почему на подмену не обратили внимание близкие первого покойника, не совсем ясно.

Так как мужчины не были похожи друг на друга, семьи предполагают, что бизнесмены могли перепутать бирки.

Пострадавшие написали заявление в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU