На Южный Урал надвигаются ливни и шквалистый ветер
В ночь на пятницу, 30 августа, в Челябинской области резко испортится погода. По региону объявлено штормовое предупреждение. На Южный Урал идут ливни и шквалистый ветер, предупреждает МЧС.
В отдельных районах области ожидаются сильные дожди, в горах и на юге — очень сильные. Отдельные порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
Пришедшая в регион волна холода, увы, отравит нам несколько дней подряд и испортит День знаний.
В ближайшие дни в Челябинске будет не выше +13 градусов днем и +7 градусов ночью. И ночью, и днем дожди.
Робкое потепление синоптики ожидают лишь во второй половине следующей недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU