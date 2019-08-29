На Южный Урал надвигаются ливни и шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-29T17:37:16+03:00

Зонты на ближайшие дни входят в моду. Фото: Артем КИЛЬКИН

Они испортят школярам День знаний

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В ночь на пятницу, 30 августа, в Челябинской области резко испортится погода. По региону объявлено штормовое предупреждение. На Южный Урал идут ливни и шквалистый ветер, предупреждает МЧС.

В отдельных районах области ожидаются сильные дожди, в горах и на юге — очень сильные. Отдельные порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

Пришедшая в регион волна холода, увы, отравит нам несколько дней подряд и испортит День знаний.

В ближайшие дни в Челябинске будет не выше +13 градусов днем и +7 градусов ночью. И ночью, и днем дожди.

Робкое потепление синоптики ожидают лишь во второй половине следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU