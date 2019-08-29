Высокопоставленный полицейский ждет суда в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:38 2019-08-29T18:38:33+03:00

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В Челябинске будут судить теперь уже бывшего заместителя начальника отдела полиции «Центральный», которого обвиняют в мошенничестве.

— В ноябре-декабре 2018 года мужчина получил от подозреваемого в тяжком преступлении взятку в размере 140 тыс. рублей. За эти деньги полицейский обещал ему переквалифицировать статью на более мягкую и посодействовать в прекращении уголовного преследования. При этом сотрудник МВД не имел необходимых полномочий, чтобы выполнить свое обещание, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Свою вину обвиняемый уже признал. Дело направлено в Калининский районный суд Челябинска.

Чтобы обеспечить исполнение приговора, суд арестовал имущество бывшего полицейского на сумму более 600 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU