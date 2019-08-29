Ржавый автобус из Челябинска стал модной кофейней в Самаре
Житель Самары купил в Челябинске старый автобус, чтобы сделать из металлолома модную точку общепита.
Предприниматель Вячеслав Бельский пригнал автобус в свой родной город, убрал ржавое днище и сделал в салоне современный ремонт. Теперь внутри есть барная стойка, витрина со сладостями, а между сиденьями стоят столики. Для комфорта в салоне бизнесмен установил кондиционер, а интерьер украсил вещами советской эпохи: маленьким телевизором с антенной, фильмоскопом, старыми часами и кассетным магнитофоном.
«Кофейбус» припаркован на пешеходной улице в историческом центре Самары и радует горожан горячим кофе.
Если будет дорога в Самару, заходите в автобус на огонек.
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ИСТОЧНИК KP.RU