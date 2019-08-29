2019-08-29T18:59:08+03:00
Общество

Ржавый автобус из Челябинска стал модной кофейней в Самаре

Предприниматель купил его по интернету
Лидия ПЕСКОВА
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Автобус стоит в Самаре на улице Ленинградской. Фото: соцсети.Автобус стоит в Самаре на улице Ленинградской. Фото: соцсети.
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Житель Самары купил в Челябинске старый автобус, чтобы сделать из металлолома модную точку общепита.

Предприниматель Вячеслав Бельский пригнал автобус в свой родной город, убрал ржавое днище и сделал в салоне современный ремонт. Теперь внутри есть барная стойка, витрина со сладостями, а между сиденьями стоят столики. Для комфорта в салоне бизнесмен установил кондиционер, а интерьер украсил вещами советской эпохи: маленьким телевизором с антенной, фильмоскопом, старыми часами и кассетным магнитофоном.

«Кофейбус» припаркован на пешеходной улице в историческом центре Самары и радует горожан горячим кофе.

Если будет дорога в Самару, заходите в автобус на огонек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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