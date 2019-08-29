2019-08-29T20:13:46+03:00
Общество

Дымящий тандыр разогнал садоводов и остановил маршрутки на оживленной остановке в Челябинске

Горожане просят проверить сомнительный киоск
Лидия ПЕСКОВА
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Дымят и печь-жаровня, и мангал. Фото: Людмила Чупятова.Дымят и печь-жаровня, и мангал. Фото: Людмила Чупятова.
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Ларьки с шаурмой и лепешками сейчас стоят на многих остановках Челябинска. Продавцы, что торгуют азиатской выпечкой у стадиона «Сигнал» в Ленинском районе города, выпекают продукцию прямо на улице.

Печь-жаровня красуется прямо на улице, в нескольких метрах от оживленной трассы, где находится поворот на сады и на Старокамышинск, а также конечная остановка маршруток, бегающих по Челябинску. Раз торговая точка открыта годами, значит, самих челябинцев санитарное состояние такой кухни ничуть не смущает. Однако утром 28 августа разожженный тандыр прогнал с остановки многочисленных садоводов и остановил идущие по улице Новороссийской маршрутки.

Фото: Людмила Чупятова.

Фото: Людмила Чупятова.

— Не знаю, что там случилось, но из печи вырывался огонь, а густой едкий дым окутал остановку и проезжую часть, где скопились маршрутки, — рассказала КП-Челябинск садовод Людмила Чупятова. — Причем дымил не только тандыр. За киоском, у трамвайного кольца, дымил мангал, где хозяева, видимо, решили делать шашлык.

Женщина сомневается, что торговая точка открыта легально, ведь вокруг сплошные выхлопы автотранспорта. Да и сам киоск не блещет опрятностью и чистотой. Может быть, инцидент с дымом заставит власти проверить законность этого бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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