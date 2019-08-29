Два ребенка в больнице после столкновения КамАЗа и легковушки в Челябинске

СЕГОДНЯ 20:58 2019-08-29T20:58:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На Свердловском тракте в Челябинске, неподалеку от ветлечебницы, 28 августа столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Skoda Rapid. В аварии пострадали два ученика начальной школы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Авария произошла во время дождя, около семи часов вечера. КамАЗ протаранил легковую машину, на заднем сиденье которой находились дети. Школьники были пристегнуты ремнями безопасности, но получили травмы. Травмы не представляют угрозы для жизни, тем не менее детей пришлось доставить в больницу, — говорят в главке.

Авария у ветлечебницы в Челябинске.Видео: сообщество "Регион-74".

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU