2019-08-29T20:58:57+03:00
Происшествия

Два ребенка в больнице после столкновения КамАЗа и легковушки в Челябинске

Дети ехали на заднем сиденье и были пристегнуты
Лидия ПЕСКОВА
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Детей пришлось везти в больницу.Детей пришлось везти в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На Свердловском тракте в Челябинске, неподалеку от ветлечебницы, 28 августа столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Skoda Rapid. В аварии пострадали два ученика начальной школы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Авария произошла во время дождя, около семи часов вечера. КамАЗ протаранил легковую машину, на заднем сиденье которой находились дети. Школьники были пристегнуты ремнями безопасности, но получили травмы. Травмы не представляют угрозы для жизни, тем не менее детей пришлось доставить в больницу, — говорят в главке.

Авария у ветлечебницы в Челябинске.Видео: сообщество "Регион-74".

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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