2019-08-30T06:07:01+03:00
Общество

Челябинскую область накрыло градом

Ожидается и штормовой ветер
Ирина КАРЕЛИНА
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Град в Златоусте. Фото: соцсетиГрад в Златоусте. Фото: соцсети
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Вечером 29 августа в Челябинской области прошел град. Фотографии с горстями ледышек выкладывают в соцсети жители Миасса, Златоуста и других городов региона.

— Заходил в магазин — было светло. Вышел и километр бежал до дома под градом. Погода просто ужас! — поделился подписчик КП-Челябинск из Миасса.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, в пятницу 30 августа погода также не порадует. В отдельных районах области ожидаются сильные дожди. В горах и на юге — местами очень сильные порывы ветра до 22 метров в секунду. МЧС рассылает предупреждение об этом южноуральцам на телефоны.

Пришедшая в регион волна холода, увы, отравит нам несколько дней подряд и испортит День знаний. В ближайшие дни в Челябинске будет не выше +13 градусов днем и +7 градусов ночью. Робкое потепление синоптики ожидают лишь во второй половине следующей недели.

Град в Миассе. Фото: соцсети

Град в Миассе. Фото: соцсети

Напомним, что 20 августа мощнейший град обрушился на Озерск. Он оставил вмятины на автомобилях и синяки на людях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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