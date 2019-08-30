2019-08-30T06:22:47+03:00
Общество

В Челябинской области остановили маршрутку, переполненную мигрантами

После проверки инспекторами ГИБДД водитель вернулся в Казахстан
Ольга АНТОНОВА
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Мигрантов высадили под Троицком, а потом довезли до автовокзала. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.comМигрантов высадили под Троицком, а потом довезли до автовокзала. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.com
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Под Троицком, недалеко от границы с Казахстаном, сотрудники полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области задержали водителя пассажирского микроавтобуса. Он вез граждан стран Средней Азии. Микроавтобус марки Мерседес был набит мигрантами: вместо 19 человек — 25. В том числе, четырехгодовалый ребенок. Остановили машину с иностранными госномерами на 105 км дороги на Челябинск.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, при проверке документов выяснилось, что 32-летний водитель вез пассажиров в Челябинск. Автобус не оборудован ремнями безопасности; внутри отсутствовало оборудование, позволяющее контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителя (тахограф).

Водителю было выдано требование по устранению нарушений, препятствующие законной эксплуатации автобуса. Он решил вернуться домой.

Пассажирам автобуса силовики помогли добраться до автовокзал в Троицке. Дальше им решать, на чем и куда ехать.

До цели своей поездки мигранты будут добираться самостоятельно. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

До цели своей поездки мигранты будут добираться самостоятельно. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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