Житель Магнитогорска жестоко расправился с собакой, привязав ее к бамперу автомобиля
25 августа в одном из садовых кооперативов Магнитогорска на глазах у людей мужчина убивал собаку. Она, как говорят местные, была общая: жила тут уже лет 15, все ее знали, подкармливали. А псинка за это охраняла въезд на территорию.
— Собака спала возле садового магазина, когда к ней подкрался изверг. Он забивал животное палками и вилами. Потом привязал за лапы к бамперу и помчался в сторону леса. Люди выбежали на помощь собаке, на что получили отпор вилами. Нужна помощь в поиске животного в лесополосе. Маловероятно, но вдруг она жива, — написала Айгуль Юсупова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Житель Магнитогорска жестоко расправился с собакой, привязав ее к бамперу автомобиля.
Группа волонтеров собирается 30 июля возле дома по адресу ул. Комсомольская, 2 в 12 часов.
Расправу садовода над собакой засняла камера видеонаблюдения. Очевидцы собираются обратиться в полицию.
Пользователи соцсети требуют, чтобы живодер понес наказание. Они стали писать ему во «ВКонтакте», но он закрыл страницу.
— Собачка очень добрая была. Ни разу не кидалась на людей! — написала Наталья Голубцова.
Живодер привязал собаку к бамперу и протащил по улице на глазах у людей. Кадр из видео
На видео видно, что расправа происходит с молчаливого согласия двух других мужчин. Кто-то написал, что это сторожа сада. Но достоверно их личности пока не установлены.
Живодер приехал на автомобиле целенаправленно за собакой. Вероятно, у этого происшествия есть неизвестная нам предыстория.
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ИСТОЧНИК KP.RU