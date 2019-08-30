Водитель «Яндекс.Такси» сбил девушку в Челябинске

СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-30T07:00:58+03:00

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Жительница Челябинска Марина Ершова просит откликнуться очевидцев аварии в Ленинском районе на улице Гагарина. ДТП случилось 29 августа в 9 часов утра возле остановки «Соцзащита».

— Водитель «Яндекс.Такси» сбил девушку. Кто что видел? Любая информация важна! Пишите в личные сообщения! — просит Марина в соцсеях.

На фото пострадавшая лежит в нескольких метрах от «зебры». Мнения пользователей соцети разделились. Кто-то считает, что пешехода откинуло от удара. Другие пишут, что девушка все же переходила дорогу в неположенном месте. Информация о состоянии пострадавшей неизвестна.

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ИСТОЧНИК KP.RU