«Завелся извращенец»: мужчина хватает прохожих за попы на улицах Челябинска

СЕГОДНЯ 07:27 2019-08-30T09:21:49+03:00

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Женщины предупреждают о похотливом челябинце, пристающем к прохожим.

— Завелся извращенец! Северо-запад, остановка «Виктория». Рост примерно 160-165 см. Был одет в серую толстовку и голубую безрукавку. Подкрадывается к девушкам и лапает их за зад. Сейчас это произошло со мной. Я шла в наушниках. Он сзади подбежал, полапал и убежал. Стала рассказывать знакомым и узнала, что это уже не первый случай в этих местах, — написала местная жительница в группе «ВКонтакте».

Пользователи соцсети подумали, что кто-то так «пошутил» на спор. Однако, нашлись и другие пострадавшие от рук озабоченного челябинца.

— Утром со мной произошла подобная ситуация. Мужчина преследовал меня две остановки с целью познакомиться. После многочисленных просьб отвалить не понял. В один момент почувствовала его руку на своей заднице. Начала орать. Он ушел в кусты, но позже снова начал идти за мной уже с расстегнутой ширинкой. Я убежала, — написала в комментариях Юлия Курданова.

— Если вы стали свидетелем преступления или в отношении вас совершают противоправные действия, обращайтесь в ближайший отдел полиции, либо звоните 02, — напоминают в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

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ИСТОЧНИК KP.RU