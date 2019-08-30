В Челябинской области утвержден пакет социальных законов, которые предложил Алексей Текслер

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-30T07:40:24+03:00

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Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области утвердили на заседании ряд законов о социальной поддержке жителей региона. Инициатива их разработки принадлежит руководителю области Алексею Текслеру.

Так, почти в шесть раз вырастет ежемесячная денежная выплата труженикам тыла – с 270 до 1600 рублей.

- Труженики тыла тоже была такая обделенная категория, они всегда были за спинами участников Великой отечественной войны. Вся Челябинская область была кузницей Победы. И сейчас в регионе проживают порядка 18 тысяч тружеников тыла. У нас много инициатив по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Будет большое количество мероприятий. В частности, мы отремонтируем, отреставрируем все мемориалы и памятники на Южном Урале, - сказал руководитель области.

Дети погибших участников Великой Отечественной войны будут получать каждый месяц по 500 рублей.

- На моих встречах с жителями не раз звучала просьба обратить внимание на ряд категорий, в частности, на тружеников тыла, незаслуженно забытых с точки зрения мер социальной поддержки. Я принял решение увеличить труженикам тыла ежемесячную денежную выплату с 270 рублей до 1600 рублей. Еще более эмоционально звучали справедливые упреки от детей погибших участников Великой Отечественной войны. Мы восстановим социальную справедливость в отношении этой категории наших земляков: нескольким десяткам тысяч детей погибших фронтовиков будем выплачивать ежемесячно по 500 рублей, – прокомментировал Алексей Текслер.

Дети погибших защитников Отечества смогут раз в три года за счет областного бюджета посещать места захоронения родителей, в том числе и за пределами России. Выплаты начнутся с 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU