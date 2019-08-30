2019-08-30T07:59:58+03:00
Общество

Феминисток возмутила реклама увеличения груди в Челябинске

И другие городские баннеры, на которых изображены женщины
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Феминисток возмутил этот баннер В Челябинске. Фото: vk.com/fem74Феминисток возмутил этот баннер В Челябинске. Фото: vk.com/fem74
Изменить размер текста:

Феминистки прошлись по улицам и подготовили целую серию фотографий, которые, по их словам, иллюстрируют сексизм в Челябинске. Это к примеру, баннер с рекламой клиники, предлагающей женщинам сделать «роскошную грудь».

— Если никто не принуждает женщин калечить свои тела и тратить огромные суммы ради того, чтобы добиться соответствия патриархальным стандартам, то что же это?! — возмутились феминистки.

А вас возмущает такая реклама? Фото: vk.com/fem74

А вас возмущает такая реклама? Фото: vk.com/fem74

На других фото — рекламные стенды, выполненные в виде женских силуэтов. Вот красотка в красном игривом костюмчике рекламирует магазин с эротическим бельем. Вот девушка в мини с бензопилой — реклама магазина электроинструментов. И даже девушка в строгом офисном костюме им не понравилась. Может, потому что юбка слишком короткая, а каблуки слишком высокие. Или потому что у нее в руках шаурма. Но скорее всего все сразу. Феминистки выступают против того, что женский образ используют в рекламе с сексуальным подтекстом.

Читайте также: «Феминисток Челябинска возмутила женщина, поедающая суши с открытым ртом».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске сбитая «Яндекс-такси» женщина находится в реанимации
Имя южноуральца увековечили в трехрублевой монете
После землетрясения в Челябинской области так и не начали вести онлайн мониторинг сейсмоактивности
Петерис Скудра: у «Трактора» много брака в передачах
В Челябинской области утвержден пакет социальных законов, которые предложил Алексей Текслер
Полиция Челябинска выложила видеоролик о правилах общения с силовиками
Ребенок из Челябинска, получивший 65% ожогов, вырос и стал красавцем
«Завелся извращенец»: мужчина хватает прохожих за попы на улицах Челябинска
Водитель «Яндекс.Такси» сбил девушку в Челябинске
В Челябинской области системе социальной защиты исполнилось сто лет
Житель Магнитогорска жестоко расправился с собакой, привязав ее к бамперу автомобиля
В Челябинской области остановили маршрутку, переполненную мигрантами
Челябинскую область накрыло градом
Два ребенка в больнице после столкновения КамАЗа и легковушки в Челябинске
Дымящий тандыр разогнал садоводов и остановил маршрутки на оживленной остановке в Челябинске
Вице-премьер правительства Татьяна Голикова посетит один из вузов Челябинска