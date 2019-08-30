Феминисток возмутила реклама увеличения груди в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:55 2019-08-30T07:59:58+03:00

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Феминистки прошлись по улицам и подготовили целую серию фотографий, которые, по их словам, иллюстрируют сексизм в Челябинске. Это к примеру, баннер с рекламой клиники, предлагающей женщинам сделать «роскошную грудь».

— Если никто не принуждает женщин калечить свои тела и тратить огромные суммы ради того, чтобы добиться соответствия патриархальным стандартам, то что же это?! — возмутились феминистки.

А вас возмущает такая реклама? Фото: vk.com/fem74

На других фото — рекламные стенды, выполненные в виде женских силуэтов. Вот красотка в красном игривом костюмчике рекламирует магазин с эротическим бельем. Вот девушка в мини с бензопилой — реклама магазина электроинструментов. И даже девушка в строгом офисном костюме им не понравилась. Может, потому что юбка слишком короткая, а каблуки слишком высокие. Или потому что у нее в руках шаурма. Но скорее всего все сразу. Феминистки выступают против того, что женский образ используют в рекламе с сексуальным подтекстом.

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ИСТОЧНИК KP.RU