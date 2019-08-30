Петерис Скудра: у «Трактора» много брака в передачах

СЕГОДНЯ 07:55 2019-08-30T07:56:42+03:00

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Главный тренер ХК «Трактор» дал интервью информационному сайту «Медиазавод». Наставник поведал об итогах «предсезонки» и рассказал о тренировочном процессе команды. Журналисты поинтересовались, что Петерис Скудра хотел бы улучшить в игре черно-белых.

— Это комбинационная игра впереди, все-таки у нас довольно много брака в передачах, мало бросали по воротам. Были матчи где была хорошая энергия, работа друг под друга в зоне атаки, но были моменты, где последний пас был на среднем уровне. Поэтому, где-то до конца в атаке не получилось выжать то, что планировали, отрабатывали. Но те схемы, комбинации, просматривались, — ответил наставник.

Также тренера попросили назвать топ игроков, которые во время предсезонных матчей работали больше всех.

— Никаких топ-3, все «пахали». У нас нет игроков, которые не «пахали». Все, кто сейчас в команде — все работали, чтобы оказаться в составе. Я жду результата от всех. Все должны «взорвать» сезон. Кто сделает больше, кто меньше — покажет игра, но мы готовимся. У нас нет суперожиданий от кого-то. Ребята работают и готовятся, — отметил Скудра.

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ИСТОЧНИК KP.RU