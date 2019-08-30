После землетрясения в Челябинской области так и не начали вести онлайн мониторинг сейсмоактивности

СЕГОДНЯ 08:12 2019-08-30T08:13:21+03:00

Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года наделало много шуму, но к счастью, не принесло серьезных разрушений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ученые ведут переговоры с правительством, но процесс не быстрый

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В прошлом году в Челябинской области произошло землетрясение. Эпицентр был неподалеку от Катав-Ивановска. С тех пор полноценный мониторинг сейсмической активности на Южном Урале так и не начали вести. Об этом пишет информационный сайт «Медиазавод».

Сейчас за активностями земной коры наблюдают ученые института геофизики УрО РАН. Они установили температурную станцию в скважине и две радоновые станции. Запись данных идет непрерывно, но обрабатывать их удается раз в шесть месяцев. Устройство не передает данные онлайн.

— Сейсмическая активность слабая. Тем не менее, ведутся переговоры о финансировании работ по организации мониторинговых наблюдений и отслеживания ситуации в онлайн режиме. Переговоры ведутся с правительством, процесс не быстрый, — цитирует портал представителя института геофизики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/667373" frameborder="0"></iframe> Землетрясение на Урале.Ночью Челябинскую область трясло. На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. В эпицентре оказался Катав-Ивановский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU