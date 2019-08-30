В Челябинске сбитая «Яндекс-такси» женщина находится в реанимации

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-30T08:36:29+03:00

Накануне в Челябинске случилось несколько ДТП с пострадавшими. Фото: группа "Нужно соблюдать ПДД!" vk.com

Вечер накануне в Челябинске стал богат на ДТП

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ЧП случилось накануне, на ул. Гагарина, у дома № 35. В неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, дорогу переходила 30-летняя женщина. На проезжей части ее сбил водитель «Яндекс-такси». С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщила корреспонденту КП-Челябинск сестра пострадавшей, ее родственница в реанимации. Восстановление будет долгим. Дома молодую женщину ждет муж и двое маленьких детей.

К слову, в Челябинске вечер накануне выдался обильным на аварии. И все — из-за нарушений водителями правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, на Свердловском тракте водитель КамАЗа не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Рено Дастер, после чего автомобиль Рено совершил столкновение с автомобилем Форд. В аварии пострадал водитель автомобиля Форд, ей назначено амбулаторное лечение.

Там же, на Свердловском тракте, водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди авто Шкода Рапид. В аварии пострадали пассажиры Шкоды, дети 11 и восьми лет. Назначено амбулаторное лечение.

В районе Медгородка, 6Б водитель Хундая во дворе дома сбил шестилетнего ребенка. В момент ДТП он гулял во дворе без взрослых. Назначено амбулаторное лечение.

На ул. Героев Танкограда 33 водитель Хундая при повороте налево не уступил дорогу и произвел столкновение с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем Фиат. Пострадал пассажир автомобиля Фиата. Будет лечиться амбулаторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU