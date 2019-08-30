«Разыскивается друг для папы»: жительница Челябинска ищет отцу-пенсионеру товарища

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-30T09:17:26+03:00

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Жительница Металлургического района Челябинска Татьяна Акулова хочет найти товарищей своему папе Анатолию. Мужчине уже 70 лет, знакомых у него мало, а дома сидеть скучно. Дочь бы и рада проводить с родителем больше времени, но она вынуждена работать и занята волонтерской работой при храме. Об этом пишет сайт Hornews.com.

— В этом году папа похоронил своего последнего товарища. Они постоянно общались, папа приходил его навещать. Но теперь у него никого не осталось кроме меня. И он плачет. Говорит, что старики никому не нужны. А он очень общительный человек, ему просто не хватает живого общения. Здорово было бы найти человека, который смог бы поиграть с папой на аккордеоне. Папа очень любит аккордеон, но давно не держал его в руках, — рассказала Татьяна журналистам.

Анатолий Акулов готов даже подружиться с человеком, которые не может выходить из дома. Мужчина сам будет к нему ездить, помогать.

Тех, кто хочет пообщаться с пенсионером, просят звонить по телефону 89087044357.

ИСТОЧНИК KP.RU