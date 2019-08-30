В состав Общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области войдут новые люди

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-30T09:23:16+03:00

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— Когда мы только начинали работать три года назад, заключенные не верили, что мы можем изменить их жизнь в лучшую сторону, — рассказал председатель ОНК Василий Катанэ. — Сейчас к нам все чаще обращаются со своими. И получают помощь.

КСТАТИ

В 2016 году общественники третьего созыва посетили места лишения свободы — 33 раза.

В 2019 году правозащитники побывали «за колючкой» 238 раз. При этом не допустили бунтов и нарушений в отношении самих заключенных.

— Мы за это время наладили взаимодействие со своей стороны с общественниками, работали в одной связке, — отметил заместитель прокурора Челябинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Денис Прозоров. — Бывало, едем в колонию по срочной жалобе, а челябинские общественники уже работают там.

— За эти три года многие покинули комиссию, не выдержав сложностей работы, — говорит Василий Катанэ. — А остались именно те, которым не безразлична судьба оступившихся людей и котрые хотят помочь их родственникам.

В конце октября будет известен новый состав ОНК пятого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU