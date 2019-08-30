В Челябинске эксперты требуют изменить схему публичных слушаний

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-30T09:52:11+03:00

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Скандалом обернулись вчера публичные слушания по проекту Генплана развития Челябинска на двадцатилетнюю перспективу. В тесный зал кинотеатра им. Пушкина народу набилось, как сельдей в бочку.

В духоте народ слушал бубнежи выступающих про новые районы и скоростные трамваи. Люди указывали на нехватку зелени, требовали строить дорогу вдоль городского бора, возмущались идеей отказа от строительства метро.

В итоге, проект Генплана на слушаниях зарубили. А эксперты критикуют организаторов за формальный подход к важному мероприятию.

Девелопер Денин Ни считает, что проблема миллионного города — в отсутствии стратегии развития:

— У Челябинска давно нет Идеи. Челябинск он зачем? Город плывет по течению. Нет своего Пути. Нас шатает во все стороны — от десятиполосных магистралей до велодорожек.

Первый зампредседателя Общественной палаты региона Николай Дейнеко предлагает сменить форму проведения слушаний:

— О слушаниях нужно сообщать и в соцсетях, и расклеивать объявления в магазинах, административных зданиях, на щитах и баннерах.

— Утром и в обед большая часть горожан работает или учится. Слушания должны быть вечером или в выходные, — считает общественник. Удобным должно быть и место проведения, а не тесный зал.

В мэрии обещают изучить вопрос подробнее. Хотя, скандал в кинотеатре им. Пушкина - лучший сценарий того, как не должно быть.

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ИСТОЧНИК KP.RU