Сотрудники ДПС спасли в Челябинской области пожилую чету, застрявшую на трассе

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-30T12:17:17+03:00

Игорь Шестерин и Владимир Блюденов не проехали мимо и пришли на помощь. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Они помогли довезти машину до автосервиса и позаботились, чтобы людям в трудной ситуации было где переночевать

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18 августа пожилая чета Токаревых возвращалась домой в Златоуст. На трассе автодороги Южноуральск-Магнитогорск, когда до дома оставалось еще 250 километров, их автомобиль заглох. Машина отказывалась заводиться. На счастье южноуральцев мимо проезжал экипаж ДПС. Об этом пишет «Челябинск Сегодня».

Старшие инспектора областного полка ДПС Игорь Шестерин и Владимир Блюденов увидели стоящий на обочине автомобиль и поинтересовались, нужна ли помощь. Оказалось, что нужна. Наши сотрудники попытались устранить поломку, но не вышло. Тогда подцепили трос к неисправному автомобилю и отбуксировали его до станции техобслуживания в Пласте, — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Машину пришлось оставлять в ремонте до утра. Сотрудники ДПС помогли найти ночлег в гостинице. Муж и жена Токаревы благодарят сотрудников дорожно-патрульной службы за помощь в их затруднительной ситуации и просят поощрить их за чуткость и внимание к ним.

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ИСТОЧНИК KP.RU