В Магнитогорске прокуратура проверяет садики из-за «самоволок» воспитанников

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-30T10:43:49+03:00

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В мае нынешнего года из садика № 163 Магнитогорска ушла одна маленькая девочка. Вышла свободно, из ворот, во время прогулки. Что делала воспитательница — выясняет прокурорская проверка, учиненная в городе металлургов по нескольким фактам ухода детей из садиков. Беглянку обнаружил на улице через полчаса случайный прохожий. Неравнодушный мужчина вызвал полицию. После девочку передали родителям.

Тогда районной прокуратурой района в отношении заведующей детсадом было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы направлены в суд.

Побывали работники прокуратуры и в детском садике № 49 Магнитогорска. Здесь в июне на улицу сбежали два мальчика, перепрыгнув через забор. Полтора часа они гуляли по городу, пока их не обнаружила женщина на другой улице.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в отношении заведующей садика вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. И ее ждет наказание в виде административной ответственности.

Законодательство в отношении равнодушных взрослых в этом случае предусматривает штраф от десяти до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение им будет грозить дисквалификация на срок от одного года до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU