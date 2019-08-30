В Челябинске прокуратура требует от чиновников восстановить особняк в центре

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-30T11:02:29+03:00

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В самом центре города, на улице Борьбы, 28, стоит оригинальный двухэтажный особнячок из красного кирпича. Это не новодел, а объект культурного наследия региона. Он выстроен в XIX веке. В 20-е годы ХХ века в здании работал художник Николай Русаков. Его имя сейчас носит одна из улиц нашего города.

Сейчас в особняке звучит музыка — здесь расположена Центральная детская школа искусств. Отличная творческая атмосфера словно продолжает традиции начала прошлого века. Но…

Но состояние особняка, находящегося под охраной государства, плачевное. За него отвечают городские власти, но денег на его реставрацию из бюджета не выделяется.

По итогам проверки прокуратуры Советского в Советский районный суд подано заявление о возложении обязанности на мэрию Челябинска и на муниципальное учреждение «Центральная детская школа искусств» произвести ремонт фасада здания. Как уточнили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ремонт должен идти с элементами реставрации объекта культурного наследия.

Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле в прокуратуре района.

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ИСТОЧНИК KP.RU