Алексей Текслер в Копейске прокатился на велосипеде

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-30T11:27:52+03:00

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Руководитель Челябинской области побывал с рабочим визитом в Копейске. Алексей Текслер оценил качество велотрассы на стадионе «Химик», проконтролировал текущий этап строительства котельной поселка Советов, а также побывал на предприятии «Интерпак» и на нескольких социальных объектах города-спутника Челябинска. В конце визита он встретился с жителями и озвучил инициативы властей, в том числе по модернизации инфраструктуры.

Недавно отремонтированная велодорожка пользуется большой популярностью у копейчан. Как рассказал председатель Федерации велоспорта Челябинской области Игорь Ивашин, она позволяет свести к минимуму травматизм детей-спортсменов и горожан, которые занимаются на специализированной трассе.

Алексей Текслер, поклонник активного и здорового образа жизни, опробовал дорожку лично, приняв приглашение спортсменов прокатиться. Вместе с ними он промчался по новой трассе на велосипеде.

В директе своего аккаунта социальной сети Инстаграм он выложил видео поездки и прокомментировал: «Велосипедная дорожка стадиона «Химик». Не удержался!».

Напомним, глава региона ранее говорил, что на Южном Урале недостаточно спортивных объектов, предназначенных для занятий физкультурой:

— В массовом спорте важна доступность. Чтобы человек мог свободно посетить спортивное сооружение неподалеку от дома, работы, школы, вуза. С обеспеченностью спортивными сооружениями в нашей области есть проблема: только порядка 70% обеспеченность стадионами, чуть выше 40% — спортзалами. Задачу нужно решать, я и в районах нашей области обращаю внимание на эту тему. Нужны современные технические решения. Например, в установке быстровозводимых спортивных сооружений. И мы это будем делать.

ИСТОЧНИК KP.RU