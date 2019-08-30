В Челябинске пострадавшая в ДТП с такси женщина впала в кому

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-30T11:59:43+03:00

У пострадавшей тяжелые травмы. Она в коме. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.com

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Трагедия разыгралась накануне в Ленинском районе, на ул. Гагарина. 30-летнюю женщину на дороге сбил автомобиль «Яндекс Такси». В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что, по предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте, неподалеку от пешеходного перехода.

В тяжелом состоянии ее доставили в горбольницу № 9. Женщина в реанимации, в коме.

Как сообщают родственники пострадавшей, у молодой женщины диагностированы перелом бедра, ушиб головного мозга. На голове — глубокая рана, образовалась гематома.

Дома у пострадавшей в аварии остались муж и двое детей, ученики второго и четвертого классов. Родственники собирают по крупицам информацию о трагедии и просят откликнуться свидетелей аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU