В Челябинске пострадавшая в ДТП с такси женщина впала в кому
Трагедия разыгралась накануне в Ленинском районе, на ул. Гагарина. 30-летнюю женщину на дороге сбил автомобиль «Яндекс Такси». В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что, по предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте, неподалеку от пешеходного перехода.
В тяжелом состоянии ее доставили в горбольницу № 9. Женщина в реанимации, в коме.
Как сообщают родственники пострадавшей, у молодой женщины диагностированы перелом бедра, ушиб головного мозга. На голове — глубокая рана, образовалась гематома.
Дома у пострадавшей в аварии остались муж и двое детей, ученики второго и четвертого классов. Родственники собирают по крупицам информацию о трагедии и просят откликнуться свидетелей аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU