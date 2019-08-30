2019-08-30T12:18:35+03:00
Общество

В Челябинске появился бесплатный троллейбус

Широкий жест транспортников — это вынужденная мера
Людмила СТЕПАШКИНА
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Аттракцион невиданной щедрости - вынужденная мера. Фото: соцсети.Аттракцион невиданной щедрости - вынужденная мера. Фото: соцсети.
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Не в день выборов, когда власти становятся щедрые на приятности, а в дождливый пятничный день колесит по улицам города троллейбус маршрута № 12, в котором не берут денег за проезд. Двадцать рублей, конечно, сумма невеликая, но все равно пассажиры улыбаются. В чем причина аттракциона невиданной щедрости?

— Не смогли найти кондуктора, — объяснили корреспонденту КП-Челябинск в «ЧелябГЭТ». — Закрепленный за машиной в рейс не вышел. Никто подменить его не согласился.

Напомним, власти Челябинска и региона заявили о создании нового транспортного МУПа, на баланс которого поступит новый подвижной состав — низкопольные автобусы, закупленные для Челябинска. Первые машины из заказа более чем в шесть десятков, придут в город в сентябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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