СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-30T12:47:17+03:00

Он продлится до конца года

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С 31 августа в Челябинской области открывается сезон охоты. На водоплавающую, болотно-луговую дичь он продлится до 15 ноября. На боровую, полевую и степную дичь — до 31 декабря.

У правоохранителей в связи с этим прибавится хлопот: по трассам начнут ездить вооруженные люди. Не всегда южноуральцы перевозят огнестрел безопасно.

— Для поддержания порядка, профилактики и пресечения правонарушений в сфере оборота оружия, посягательств на объекты животного мира, выявления нарушений правил хранения, ношения оружия, транспортировки и изъятия незаконно хранящегося оружия будут проводиться совместные рейдовые мероприятия в охотничьих угодьях, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Кстати, когда рейды устраивали по весне, у южноуральцев изъяли четыре единицы гладкоствольного охотничьего оружия и составили на 32 протокола, из которых 26 — за нарушение правил охоты.

Управление Росгвардии по Челябинской области напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил использования огнестрельного охотничьего оружия, которое является предметом повышенной опасности и может представлять угрозу для других участников охоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU