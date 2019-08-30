В Златоусте проезд в трамваях и автобусах станет бесплатным

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-30T12:32:38+03:00

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Раз в пять лет чиновники всех уровней становятся внимательными и щедрыми. Щедрыми, чаще всего, — на обещания. Реже — на действия. Но действия эти, как правило, носят временный характер.

Власти Златоуста решили поступить ровно по данному сценарию. В Единый день голосования, 8 сентября, по распоряжению главы города Вячеслава Жилина проезд в трамваях и автобусах станет бесплатным.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Златоуста, решение продиктовано заботой о горожанах — важно, чтобы они с комфортом добрались до избирательных участков и выполнили гражданский долг. Кроме того, избиратели на автобусах и трамваях комфортно, то есть бесплатно, в день выборов доберутся до площадок фестиваля национальной кухни «Дружба народов».

Напомним, по решению главы региона Алексея Текслера, в Единый день голосования в Златоусте на избирательных участках пройдет опрос, нужен ли городу Вячеслав Жилин на должности мэра.

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ИСТОЧНИК KP.RU