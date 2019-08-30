2019-08-30T14:11:49+03:00
Спорт

Игроки «Трактора» пойдут работать кассирами в билетные кассы

В субботу, 31 августа черно-белые устроят акцию по привлечению болельщиков на матчи чемпионата КХЛ
Алексей МИКУШИН
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Фото: hctraktor.orgФото: hctraktor.org
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2 и 4 сентября «медведи» открывают сезон двумя домашними играми — с подмосковным «Витязем» и питерским СКА, соответственно (начало матчей в 19.00).

Для того, чтобы болельщики еще активнее покупали билеты и сезонные абонементы, руководство ХК «Трактор» решило провести громкую акцию.

В субботу, 31 августа четыре игрока «Трактора» — Игорь Исаев, Александр Шаров, Кристиан Томас и Эндрю Кейлоф, на один час окажутся в роли кассира в билетной кассе ледовой арены «Трактор» (ул. 250 Челябинску, 38).

С 14.30 до 15.30 хоккеисты будут не только продавать билеты, но и фотографироваться со всеми желающими, раздавать автографы.

Кстати, 31 августа каждый десятый болельщик, купивший билет, получит памятную футболку! В ХК «Трактор» сообщили, что количество подарков ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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