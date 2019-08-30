В Челябинске на оживленном перекрестке две машины вылетели на тротуар

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-30T15:58:04+03:00

Авария опять случилась на злополучном месте, где шесть лет назад погибли мама с дочкой

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В пятницу, 30 августа, на перекрестке ул. Доватора и Шаумяна случилось ДТП. На полной скорости на тротуар вылетели два автомобиля — внедорожник Ниссан и отечественная Лада. Машины прогрохотали в нескольких шагах от остановки и замели у светофора.

В ГУ МВД России по Челябинской области факт аварии подтвердили. К счастью, пострадавших нет. Только по чистой случайности в момент вылета машин на тротуаре не было пешеходов.

В автомобилях тоже никто не пострадал.

Перекресток ул Доватора и ул Шаумяна в Челябинске считается чуть не проклятым. Здесь, опровергая выражение «Снаряд не падает дважды в одну воронку», случаются аварии.

Так, летом 2013 года здесь устроили смертельное ДТП Лексус и Тойота, устроив гонки друг за другом на широкой улице. На перекрестке, во время красного сигнала светофора, они столкнулись с другими авто. «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 35-летнюю челябинку, которая вела из детского сада трехлетнюю дочку. Люди погибли на месте. Чудом выжила работница разнесенного в щепки цветочного киоска: она вышла покурить.

В нынешнем году, в ночь с 7 на 8 января, на перекрестке ул. Доватора и ул. Шаумяна внедорожник Фольксваген протаранил цветочный киоск. Водитель был пьян. В аварии ни он, никто другой не пострадал. Павильон ночью не работал.

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ИСТОЧНИК KP.RU