2019-08-30T16:18:02+03:00
Общество

В Челябинске выбрана концепция ледового городка

На площади Революции вырастут фигуры персонажей детских писателей
Ольга АНТОНОВА
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В прошлом году на площади вырос городок, посвященный Году театра. Фото: cheladmin.ruВ прошлом году на площади вырос городок, посвященный Году театра. Фото: cheladmin.ru
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Портал электронных голосований «Активный житель74» набирает обороты популярности у челябинцев. Неравнодушные к позитивным переменам в городе южноуральцы голосуют за ту или иную версию решения важного для всех вопроса. Например, облика благоустраиваемого сквера. Или определяют, быть или не быть автовокзалу в здании Дворца спорта «Юность».

В центре внимания активных пользователей портала был и вопрос по концепции ледового новогоднего городка. Из года и год этот элемент любимого праздника на площади Революции пользуется популярностью у челябинцев. По решению жителей города в этом году в городке появятся персонажи произведений детских писателей.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города, в голосовании участвовали 1134 человека.

За то, чтобы площадь украшали фигуры любимых героев из произведений известных детских писателей, высказалось 39,42%; «Город будущего» (футуризм, фантастические персонажи) хотят видеть 37,39% респондентов; проект «Русь богатырская» набрал 19,22% голосов; ответ «мне это не интересно» выбрали 3,97% жителей.

Скоро с учетом выбранной челябинцами концепции пройдут торги на разработку проекта ледового городка. Откроется он 28 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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