Алексей Текслер признался, что был неформалом и танцевал брейк

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-01T11:48:49+03:00

И сказал, что думает о признании брейк-данса олимпийским видом спорта

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О детских увлечениях Алексея Текслера журналисты узнали на форуме «Общественная инициатива», который прошел в ЮУрГУ.

— Я поддерживаю все инициативы, которые прозвучали, — сказал Алексей Текслер. — Вчера в Копейске несколько молодых ребят настойчиво задавали мне вопросы про развитие молодежного движения в области. Они же занимаются развитием скейтбординга. Понимаю, что потребность в развитии площадок такого направления имеет место быть.

Эта тема напрямую связана с желанием молодежи оставаться в Челябинской области.

— Хотелось бы, чтобы молодые ребята жили здесь, создавали семьи, развивались.

Алексей Текслер выразил свое отношение к инициативе создания Центра олимпийской подготовки по брейк-дансу.

— В конце 80-х я тоже танцевал брейк... И чтобы он стал олимпийским видом спорта — это очень интересная эволюция этого движения, которое воспринималось тогда как некий протест. Я помню в 80-е годы статьи о том, что он вредит здоровью. И учителя критиковали тех, кто этим занимался. Но молодежь этим занималась активно. И видите, как случилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU