Жители Челябинска задержали хулигана, который выбил стекло в трамвае

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-01T07:34:38+03:00

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Инцидент случился вечером 31 августа на Северо-Западе Челябинска. На остановке Солнечная пьяный дебошир метнул пивную бутылку в стекло трамвая. В окне образовалась пробоина. Но просто так хулигану это с рук не сошло. Его поймали неравнодушные горожане.

Пьяного мужика «заломали» два молодых парня. Скрутили руки и держали до приезда полиции. А затем отправились в дежурную часть давать на него показания.

— Челябинск — не без героев! Сегодня в трамвае хулиган бросил в пассажирку бутылкой и разбил стекло. Все осколки — на женщину . Двое парней из пассажиров сами задержали нарушителя, лично удерживали его до моего приезда. Вместе увезли хулигана в полицию. А пассажиры ждали этот трамвай на остановке. Простой 20 минут, — рассказал директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

Александр Павлюченко и двое парней, которые задержали буяна.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/729315" frameborder="0"></iframe> Выбил стекло в трамвае.

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ИСТОЧНИК KP.RU