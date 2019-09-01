Жители Челябинска задержали хулигана, который выбил стекло в трамвае
Инцидент случился вечером 31 августа на Северо-Западе Челябинска. На остановке Солнечная пьяный дебошир метнул пивную бутылку в стекло трамвая. В окне образовалась пробоина. Но просто так хулигану это с рук не сошло. Его поймали неравнодушные горожане.
Пьяного мужика «заломали» два молодых парня. Скрутили руки и держали до приезда полиции. А затем отправились в дежурную часть давать на него показания.
— Челябинск — не без героев! Сегодня в трамвае хулиган бросил в пассажирку бутылкой и разбил стекло. Все осколки — на женщину . Двое парней из пассажиров сами задержали нарушителя, лично удерживали его до моего приезда. Вместе увезли хулигана в полицию. А пассажиры ждали этот трамвай на остановке. Простой 20 минут, — рассказал директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.
Александр Павлюченко и двое парней, которые задержали буяна.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Выбил стекло в трамвае.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU