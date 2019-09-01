Горожан просят выбрать лучший дизайн футболок о друге из Челябинска

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-01T08:04:46+03:00

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Пару недель назад лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов предложил идею нового бренда Челябинска — город друзей. В связи с этим активист придумал сделать парные футболки «Друг из Челябинска» и «У меня есть друг из Челябинска». Надписи нивелируют славу мегаполиса как загрязненного и исключительно промышленного.

Горожане стали активно присылать урбанисту свои варианты футболок. По правилам конкурса, можно было менять дизайн вещи и иллюстрации, но при этом оставить саму концепцию парности и надпись.

— Мы отобрали лучшие на наш взгляд идеи для футболок с новым брендом Челябинска — города друзей. Проголосуйте за принт, который вы с большей вероятностью готовы надеть на себя или подарить другу. Мы сделаем футболки с тремя принтами, набравшими больше всего голосов, и организуем их продажи. Как и обещали, мы подарим две футболки победителю голосования во «ВКонтакте», — написал Лев Владов.

Фото из группы VK «Челябинский урбанист»

Фото из группы VK «Челябинский урбанист»

Челябинский урбанист придумал новый бренд города.Ребята, поддержите нашу деятельность донатами: - по подписке https://boosty.to/chelurban - разово https://chelurban.ru/donations #ДругИзЧелябинска ___ Наши проекты https://chelurban.ru/ ВКонтакте: https://vk.com/chelurban Instagram: https://instagram.com/chelyabinskii_urbanist Facebook: https://fb.com/chelurban Telegram: https://tele.click/chelurban Поддержать нас: https://chelurban.ru/donations/

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ИСТОЧНИК KP.RU