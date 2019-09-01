2019-09-01T08:04:46+03:00
Общество

Горожан просят выбрать лучший дизайн футболок о друге из Челябинска

Вещи претендуют на славу нового бренда Южного Урала
Андрей АБРАМОВ
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Фото из группы VK «Челябинский урбанист»Фото из группы VK «Челябинский урбанист»
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Пару недель назад лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов предложил идею нового бренда Челябинскагород друзей. В связи с этим активист придумал сделать парные футболки «Друг из Челябинска» и «У меня есть друг из Челябинска». Надписи нивелируют славу мегаполиса как загрязненного и исключительно промышленного.

Горожане стали активно присылать урбанисту свои варианты футболок. По правилам конкурса, можно было менять дизайн вещи и иллюстрации, но при этом оставить саму концепцию парности и надпись.

— Мы отобрали лучшие на наш взгляд идеи для футболок с новым брендом Челябинска — города друзей. Проголосуйте за принт, который вы с большей вероятностью готовы надеть на себя или подарить другу. Мы сделаем футболки с тремя принтами, набравшими больше всего голосов, и организуем их продажи. Как и обещали, мы подарим две футболки победителю голосования во «ВКонтакте», — написал Лев Владов.

Фото из группы VK «Челябинский урбанист»

Фото из группы VK «Челябинский урбанист»

Фото из группы VK «Челябинский урбанист»

Фото из группы VK «Челябинский урбанист»

Челябинский урбанист придумал новый бренд города.Ребята, поддержите нашу деятельность донатами: - по подписке https://boosty.to/chelurban - разово https://chelurban.ru/donations #ДругИзЧелябинска ___ Наши проекты https://chelurban.ru/ ВКонтакте: https://vk.com/chelurban Instagram: https://instagram.com/chelyabinskii_urbanist Facebook: https://fb.com/chelurban Telegram: https://tele.click/chelurban Поддержать нас: https://chelurban.ru/donations/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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