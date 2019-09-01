В Магнитогорске пытаются добиться уголовного дела на живодера, который жестокого расправился с собакой
В Магнитогорске обсуждают инцидент, который случился 25 августа в одном из СНТ. На глазах у людей и под камерами мужчина избил собаку палкой, а затем привязал ее к бамперу авто и дал газу. Очевидцы пытались вмешаться, но живодер не внял просьбам.
— Нашли собаку. Она мертвая уже была. Вызвали полицию. Сотрудники все зафиксировали, поехали к живодеру. Сказали, что он очень хороший человек. Мы сейчас поехали писать групповое заявление от волонтеров, — рассказала КП-Челябинск зоозащитница из Магнитогорска Айгуль Юсупова.
Местные жители написали, что собаку эту хорошо знали. Она много лет сторожила проходную садов.
Житель Магнитогорска жестоко расправился с собакой, привязав ее к бамперу автомобиля.
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ИСТОЧНИК KP.RU