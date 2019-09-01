Шестеро детей заблудились ночью на Зюраткуле в Челябинской области
Поисковики Южного Урала подняты по тревоге. В национальном парке Зюраткуль идут поиски туристической группы, в состав которой шесть подростков. С ними двое взрослых. Известно, что о своем походе челябинцы не сообщали в МЧС, как того предписывают правила безопасности.
— Установлено, что группа совершала однодневный поход от озера Зюраткуль до горы Нургуш и обратно. При возвращении из-за тумана ухудшилась видимость, группа сошла с тропы и заблудилась. Старший группы связался с сотрудниками нацпарка, сообщил видимые ориентиры, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Ночью поиски проводились работниками нацпарка, а также спасателями из Златоуста. Группа находится на телефонной связи, одеты по погоде, имеются продукты питания. Для поиска задействовано 39 человек и 15 единиц техники, в том числе 7 квадроциклов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU