Шестеро детей заблудились ночью на Зюраткуле в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-01T09:18:21+03:00

В горах на Зюраткуле заблудились восемь человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Изменить размер текста: A A

Поисковики Южного Урала подняты по тревоге. В национальном парке Зюраткуль идут поиски туристической группы, в состав которой шесть подростков. С ними двое взрослых. Известно, что о своем походе челябинцы не сообщали в МЧС, как того предписывают правила безопасности.

— Установлено, что группа совершала однодневный поход от озера Зюраткуль до горы Нургуш и обратно. При возвращении из-за тумана ухудшилась видимость, группа сошла с тропы и заблудилась. Старший группы связался с сотрудниками нацпарка, сообщил видимые ориентиры, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ночью поиски проводились работниками нацпарка, а также спасателями из Златоуста. Группа находится на телефонной связи, одеты по погоде, имеются продукты питания. Для поиска задействовано 39 человек и 15 единиц техники, в том числе 7 квадроциклов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU