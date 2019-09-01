Епископ Магнитогорской епархии провел последнюю службу в Челябинской области
1 сентября в Кафедральном соборе Вознесения Христова — главном храме Магнитогорской епархии — богослужение возглавил епископ Иннокентий. Этого его последняя служба в городе металлургов. По решению Священного Синода РПЦ Иннокентия переводят в Казанскую епархию.
— Клирики и миряне выражают сердечную благодарность первому правящему архиерею Магнитогорской епархии — епископу Иннокентию (Васецкому). В этом году Магнитогорской епархии исполнилось семь лет. Трудами Преосвященнейшего Иннокентия, епископа Магнитогорского и Верхнеуральского, создано епархиальное управление и отлажена работа в нем, заложены десятки храмов, некоторые из них уже построены и освящены, в них совершаются богослужения. Во всех храмах епископ Иннокентий регулярно совершал богослужения, — рассказали в епархии.
Временное управление Магнитогорской епархией поручено митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию.
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ИСТОЧНИК KP.RU