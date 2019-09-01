Спасатели отыскали подростков, которые заблудились на Зюраткуле

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-01T10:13:48+03:00

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В ночь с 31 августа на 1 сентября группа туристов отправилась покорять хребет Нургуш на Зюраткуле. В турпоход от горного озера пошли шестеро детей и двое взрослых. Из-за тумана, команда сошла с тропы и заблудилась. Спасатели отыскали туристов и проводят их эвакуацию.

Детям от 12 до 16 лет. Известно, что взрослые не ставили МЧС в известность о том, что группа идет в горы. Хотя этого требуют элементарные правила безопасности. На поиски были брошены почти 40 человек.

Не сгинуть в горах туристам помог мобильник. Старший группы связался с поисковиками и сообщил о беде, а также описал ориентиры. Однако ночь подросткам и взрослым пришлось провести в горах. Первым делом после эвакуации их осмотрят медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU