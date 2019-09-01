Школьные линейки на День знаний в Челябинске пройдут на холоде

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-01T10:21:00+03:00

На День знаний лучше утеплиться. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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1 сентября выпало на воскресенье, поэтому большинство школьных линеек в Челябинске перенесли на 2 число. Вместе с этим на Южный Урал пришло резкое похолодание. Стоит дождливая погода. На 2 сентября синоптики также предвещают осадки.

Ливней, к счастью, не прогнозируют. Лишь кратковременные дожди. Будет стоят облачная погода. Иногда, возможно, проглянет солнце. Воздух прогреется до +11 градусов. Но из-за северо-западного ветра будет ощущаться на пару градусов холоднее.

В целом по области погода аналогичная. Бабьего лета не предвидеться минимум до середины сентября. Да и там пока что не прогнозируют сверх высоких температур. Но хотя бы не будет дождей.

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ИСТОЧНИК KP.RU