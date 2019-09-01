Памятник Дон Кихоту открыли в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-01T10:27:35+03:00

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1 сентября на территории 31 лицея в Челябинске появился памятник известному литературному персонажу Дон Кихоту. Автором идеи стал директор школы Александр Попов. По его организаторов, ежегодно, 29 сентября, в день рождения Сервантеса, одному жителю Челябинска, который чем-то прославил родной город, будет вручаться общественная премия.

— Победителя будут выбирать голосованием, а его имя наносится на памятник. Автором скульптуры стал челябинец, монументалист Иван Тряпицын. На открытии своего детища он отметил, что памятник выполнен из качественных материалов, и простоит долгие годы, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

— Челябинск — удивительный город. Тут очень просто быть первым. Адик Абдрахманов захотел сделать первый симфонический оркестр, и теперь он есть в Челябинске. Иван Тряпицын захотел сделать первый конный памятник, теперь и он есть в Челябинске. Перед вами первая женщина-мэр, и я хочу пожелать Наталье Петровне успехов, потому что мы ждем, что первые — это всегда качество», — отметил директор лицея №31 Александр Попов.

Александр Евгеньевич подчеркнул, что памятник Дон Кихоту — это только начало. Следующей композицией на территории лицея станет памятник герою его любимого произведения — бравому солдату Швейку.

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ИСТОЧНИК KP.RU