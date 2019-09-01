Пьяный парень угнал мопед у товарища в Челябинской области
В Чесменском районе Челябинской области инспекторы дорожной полиции остановили парня за рулем мопеда Racer. От водителя пахло спиртным. Ему предложили пройти свидетельствование, результаты которого показали наличие алкоголя.
— Водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средствам в состоянии алкогольного опьянения. Так же, полицейские установили, что мужчина управлял мопедом, который накануне угнал у своего знакомого, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Возбуждены уголовные дела за вождение в нетрезвом виде и угон. Южноуральцу грозит до пяти лет колонии. Мопед, которым управлял нетрезвый водитель изъят, и возвращен владельцу.
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ИСТОЧНИК KP.RU