2019-09-01T15:24:10+03:00
Происшествия

Детский сад загорелся под Челябинском

Причиной возгорания стало нарушение техники безопасности
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Горел садик в Рощино.Горел садик в Рощино.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
Изменить размер текста:

Днем 1 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о сработке сигнализации в детском саду поселка Рощино под Челябинском. Незамедлительно к месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения. Ребятни в выходной день не было.

— На момент прибытия первого подразделения детей и персонала — за исключением сторожа — в здании не было. Наблюдалось задымление в подвале. Работали по повышенному рангу пожара: горели строительные материалы на площади 18 квадратных метров, — сообщила сотрудник Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Было задействовано три звена газодымозащитной службы. В результате пожарные расчеты оперативно справились с возгоранием. Пострадавших в результате пожара нет. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара является нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Со слов администрации учреждения, здание детского сада закрыто на капитальный ремонт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинские заборы попали в компьютерную игру
В Челябинской области снизилась младенческая смертность
В Челябинске пострадавшие от горе-строителя разыскивают мошенника
В Челябинской области близкие погибшей девушки простили водителя иномарки
Алексей Текслер признался, что был неформалом и танцевал брейк
Пьяный парень угнал мопед у товарища в Челябинской области
Памятник Дон Кихоту открыли в Челябинске
Школьные линейки на День знаний в Челябинске пройдут на холоде
Спасатели отыскали подростков, которые заблудились на Зюраткуле
Епископ Магнитогорской епархии провел последнюю службу в Челябинской области
Шестеро детей заблудились ночью на Зюраткуле в Челябинской области
В Магнитогорске пытаются добиться уголовного дела на живодера, который жестокого расправился с собакой
Горожан просят выбрать лучший дизайн футболок о друге из Челябинска
Жители Челябинска задержали хулигана, который выбил стекло в трамвае
В Челябинской области сотрудник автосервиса написал заявление на клиента, за то что тот не привез тонну пшеницы