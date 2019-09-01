Детский сад загорелся под Челябинском

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-01T15:24:10+03:00

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Днем 1 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о сработке сигнализации в детском саду поселка Рощино под Челябинском. Незамедлительно к месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения. Ребятни в выходной день не было.

— На момент прибытия первого подразделения детей и персонала — за исключением сторожа — в здании не было. Наблюдалось задымление в подвале. Работали по повышенному рангу пожара: горели строительные материалы на площади 18 квадратных метров, — сообщила сотрудник Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Было задействовано три звена газодымозащитной службы. В результате пожарные расчеты оперативно справились с возгоранием. Пострадавших в результате пожара нет. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара является нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Со слов администрации учреждения, здание детского сада закрыто на капитальный ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU