2019-09-01T16:07:50+03:00
Общество

В Челябинск привезли новейший трамвай, но возить пассажиров он не будет

Низкопольный вагон пока только протестируют
Андрей АБРАМОВ
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Новые трамваи заметили в Челябинске. Фото из группы VK «Челябинский транспорт»Новые трамваи заметили в Челябинске. Фото из группы VK «Челябинский транспорт»
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В Челябинске замечены несколько тягачей, которые перевозили трамвайный вагон 71-633 — с полностью низким уровнем пола. Их делает Усть-Катавский вагоностроительный завод. Модель новейшая — таких с конвейера сошло всего пару штук.

— Будет проходить техническая обкатка вагона на наших челябинских путях. Пассажиров возить он не будет. Проверят заявленные технические характеристики, расход электроэнергии, общая работоспособность вагона. И если перед руководством вагон покажет себя с лучшей стороны, то, возможно, будет запланирована покупка именно этой модели, — пишут увлекающиеся общественным транспортом челябинцы.

Пользователи отметили, что намерено купить именно такой трамвай в случае чего будет нельзя — ведь сейчас все через аукционы. А в 2014 году уже проходили испытания аналогичного вагона, но чуть младшей модели.

— В итоге вагон увезли обратно в Усть-Катав, потому что изначально и не планировали ничего приобретать. Это был пиар, о котором так радостно писали почти все СМИ области. В данной ситуации возможно тоже пиар, но по крайней мере мы слышали о возможном выделении 10 млрд рублей на экологически чистый транспорт. Думаю часть новых вагонов все-таки появится в городе, — поделились в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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