Жителя Челябинска, который выбил стекло трамвая, оштрафуют за мелкое хулиганство

СЕГОДНЯ 16:31 2019-09-01T16:32:36+03:00

Ему грозит до 15 суток ареста

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Геройский поступок двух молодых людей обсуждает Челябинск. Парни ехали на трамвае по Северо-Западу. Вагон остановился на Солнечной. Раздался звук битого стекла — осколки окна полетели на женщину.

Оказалось, что на остановке дебоширил пьяный челябинец. Он кинул бутылку в окно. Уйти буяну не удалось. Его скрутили очевидцы и держали до приезда полиции.

— Факт доставления подозреваемого в совершении противоправных действий в отдел полиции подтверждаем. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье за мелкое хулиганство — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За это буяну грозит штраф до 1 000 рублей или 15 суток ареста. Также трамвайное депо может потребовать нарушителя компенсировать замену стекла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/729315" frameborder="0"></iframe> Выбил стекло в трамвае.

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ИСТОЧНИК KP.RU