Жителя Челябинска, который выбил стекло трамвая, оштрафуют за мелкое хулиганство
Геройский поступок двух молодых людей обсуждает Челябинск. Парни ехали на трамвае по Северо-Западу. Вагон остановился на Солнечной. Раздался звук битого стекла — осколки окна полетели на женщину.
Оказалось, что на остановке дебоширил пьяный челябинец. Он кинул бутылку в окно. Уйти буяну не удалось. Его скрутили очевидцы и держали до приезда полиции.
— Факт доставления подозреваемого в совершении противоправных действий в отдел полиции подтверждаем. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье за мелкое хулиганство — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
За это буяну грозит штраф до 1 000 рублей или 15 суток ареста. Также трамвайное депо может потребовать нарушителя компенсировать замену стекла.
Выбил стекло в трамвае.
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ИСТОЧНИК KP.RU