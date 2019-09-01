2019-09-01T16:32:36+03:00
Происшествия

Жителя Челябинска, который выбил стекло трамвая, оштрафуют за мелкое хулиганство

Ему грозит до 15 суток ареста
Андрей АБРАМОВ
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Челябинец выбил стекло в трамвае. Фото: «Челябинский транспорт»Челябинец выбил стекло в трамвае. Фото: «Челябинский транспорт»
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Геройский поступок двух молодых людей обсуждает Челябинск. Парни ехали на трамвае по Северо-Западу. Вагон остановился на Солнечной. Раздался звук битого стекла — осколки окна полетели на женщину.

Оказалось, что на остановке дебоширил пьяный челябинец. Он кинул бутылку в окно. Уйти буяну не удалось. Его скрутили очевидцы и держали до приезда полиции.

— Факт доставления подозреваемого в совершении противоправных действий в отдел полиции подтверждаем. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье за мелкое хулиганство — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За это буяну грозит штраф до 1 000 рублей или 15 суток ареста. Также трамвайное депо может потребовать нарушителя компенсировать замену стекла.

Выбил стекло в трамвае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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