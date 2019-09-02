2019-09-02T06:17:03+03:00
Дом. Семья

В Челябинской области хозяин не узнал свою собаку

Ее приютила многодетная семья
Ирина КАРЕЛИНА
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Собака-потеряшка обрела новую семью.Собака-потеряшка обрела новую семью.
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Историю одной собаки рассказала в соцсети жительница Магнитогорска Илона Скрипник. Она нашла на улице лабрадора. Видно, что домашний, потерялся. Женщина подала объявление, и вскоре отозвался хозяин.

— Стоим ждем его. Мы даже не видели, с какой стороны он идет, а собака почувствовала, узнала и побежала к парню. Естественно, мы поняли, что это хозяин. Однако, через минут 40 он звонит и говорит, что собака не его. Якобы, она не зашла в квартиру. Но ведь у животного просто стресс! — написала Илона в группе «ВКонтакте».

Не смотря на то, что у нее уже есть животные, а еще трое маленьких детей, женщина решила оставить собаку себе. Вся семья счастлива!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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