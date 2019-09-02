2019-09-02T07:21:31+03:00
Общество

2 сентября в Челябинске: город празднует День знаний

За парты в этом году сядут 15 тысяч первоклашек
Валентина ВАГАНОВА
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В школах скоро начнутся торжественные линейки.В школах скоро начнутся торжественные линейки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Основная масса торжественных линеек пройдет сегодня, 2 сентября, поскольку День знаний выпал на выходной. Но некоторые учебные заведения решили не изменять традициям, и отметили начало нового учебного года вчера. Это лицей №11 и гимназия №1.

Также не оставили без внимания праздник в 31 лицее. В День знаний на его территории открыли памятник Дон Кихоту. Автором идеи стал директор лицея Александр Попов. По его задумке, ежегодно, 29 сентября, в день рождения Сервантеса, одному жителю Челябинска, прославившему родной город, будет вручаться общественная премия. Его имя будут наносить на памятник.

Совсем скоро по всему городу начнутся торжественные линейки. В этом году в Челябинске 15 тысяч первоклашек. Большую часть из них примут школы в новых микрорайонах Челябинска.

— Среди школ — «рекордсменов» по числу первых классов — в основном, школы, располагающиеся в новых густонаселенных районах — «Чурилово», «Парковом», микрорайоне «Ньютон», — рассказали в администрации города.

Глава региона Алексей Текслер тоже пойдет на линейку к сыну-первоклашке. Постоит без речей вместе с другими родителями. Об этом он сообщил на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента КП-Челябинск о том, где он встретит День знаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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