В Челябинске за лето матросы-спасатели вытащили из воды 40 человек

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-02T09:11:05+03:00

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Купальный сезон в Челябинской области официально закрыт. Лето выдалось жарким, многие челябинцы провели его на пляжах. За их безопасностью на воде следили полсотни матросов-спасателей. Большая часть из которых — студенты. В завершении сезона лучшие из них получили награды.

— За летний период матросы-спасатели вытащили из воды 40 человек, из них 12 детей. А также оказали первую доврачебную помощь 153 отдыхающим, — рассказали в пресс-службе УБЖД Челябинска.

Этим летом в области страшная статистика по трагедиям на водоемах. Утонули 45 человек, девять из них — дети. Почти все погибшие купались на диких пляжах, в запрещенных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU