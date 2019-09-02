2019-09-02T09:20:16+03:00
Общество

В Челябинске Алексей Текслер проводил сына в первый класс

Наследник главы региона будет учиться в гимназии № 80
Ольга АНТОНОВА
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Взволнованный первоклашка, счастливый отец. Алексей Текслер привел сына Мишу в первый класс.Взволнованный первоклашка, счастливый отец. Алексей Текслер привел сына Мишу в первый класс.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В понедельник, 2 сентября, глава Челябинской области Алексей Текслер взял редкий выходной: обычно он работает и в уик-энд. И повод для отгула значительный — сын Миша пошел в первый класс.

Учиться наследник главы региона будет в гимназии № 80. Гимназия сильная, постоянно входит в число лучших школ страны. Здесь гордятся развитым гуманитарным направлением.

О планах Алексея Текслера на День знаний журналисты узнали заранее, когда на большой пресс-конференции корреспондент КП-Челябинск задала об этом вопрос.

— 1 сентября — это воскресенье. Где я встречу 1 сентября? Я его встречу с семьей. А что касается 2 сентября, то, конечно, я как папа пойду с сыном на линейку. Я сказал — не делать никаких там выступлений. Хочу просто прийти с семьей на линейку, как все. Так и будет, — ответил тогда губернатор.

Так оно и было. Смущенный первоклашка, радостные родители, видео и фото на смартфон отца — все как у всех.

С днем знаний! В этом году первый раз в школу пришли почти 15 тысяч челябинских мальчишек и девчонок.

Фото с мамой. Папа снимает на смартфон. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото с мамой. Папа снимает на смартфон.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сын в школе. Родители ждут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сын в школе. Родители ждут.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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